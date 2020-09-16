Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-2021

Украинцев в 2021-м ждет повышение зарплаты на 30%, кроме того, в следующем году трижды пересчитают пенсии и урежут субсидии.

О том, чего ждать украинцам от нового бюджета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Повысят зарплаты и пенсии, но не всем

В новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образования повысят на 28% и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн.

Минимальные пенсии:

с 1 января – 1921 грн (+152 грн по сравнению с декабрем 2020-го);

с 1 июля – 2013 грн;

с 1 декабря – 2100 грн.

Максимальные пенсии:

с 1 января – 19 210 грн (+1520 грн по сравнению с декабрем 2020-го);

с 1 июля – 20 130 грн;

с 1 декабря – 21 000 грн.

Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Субсидии урежут

Уже не первый год подряд в бюджете урезают расходы на субсидии. На этот раз они должны составить 36,6 млрд грн (в 2020 году 39,3 млрд). Стоит отметить, что есть несколько причин для снижения расходов.

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Цены вырастут на 8,7%

Впервые за несколько лет в Украине значительно вырастут цены. Если раньше Национальной банк стремился к инфляции в 5%, то в следующем году "отпустит" ее до почти 9%. С одной стороны такой рост цен позволит улучшить показатели ВВП, а с другой, ударит по доходам самых малообеспеченных украинцев.

Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, в первую очередь такая ситуация коснется украинцев, которые имеют самые низкие доходы.

"Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее высокооплачиваемых. Я бы сказал, что стоит в первую очередь о них и говорить", – рассказывает Мазуренко.