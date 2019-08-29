Новые схемы: как украинцев обманывают "черные риэлторы"

"Черные" риэлторы и нотариусы охотятся на квартиры украинцев. Они часто вступают в сговор с юристами и государственными уполномоченными, обманывая людей на десятки тысяч долларов.

Также они нередко действуют в связке з недобросоветсными адвокатами и судьями. Об этом пишет "Сегодня".

В материале рассказывают историю одной из пострадавших. Жертва квартирной аферы Ольга Шенер за $25 тыс. купила однокомнатную квартиру, а через четыре месяца узнала, что на жилье прокуратура наложила арест. Во время следствия ей сказали, что в деле работали два черных" риелтора: одна искала квартиры с одинокими собственниками, которые впоследствии при странных обстоятельствах умирали, вторая – доверчивых покупателей. Афер провернули на пять миллионов гривен.

Однако по словам адвоката Ольги, шансов защитить право на купленное жилье у нее практически нет.

"Если квартира перепродавалась за последний год несколько раз, очень внимательно к этому отнеситесь", – предупреждает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Другая схема – когда мошенникам помогают судьи. Так было с преступной группой, действовавшей в Донецкой и Херсонской областях. К судьям поступал иск о присвоении коммунальной недвижимости одним и тем же лицом, только по разным паспортам. Судьи выносили приговор, а нотариусы спешно переоформляли право собственности.

Топал добавляет, что мошенники могут поменять записи в госреестрах буквально за одну ночь. "Вы можете проснуться и узнать, что это произошло две недели назад", – говорит Топал.

В Минюсте признают: реестры после открытия не защитили должным образом. Поэтому теперь работают над исправлением ошибок.

"Мы хотим, чтобы совершение рискованных регистрационных действий было возможно только с большим набором необходимых документов, подтягиванием другой информации, судебных решений", – говорит директор Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Владислав Власюк.

На покупателей квартир охотятся мошенники

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ разрабатывают новые механизмы защиты от рейдерства. В частности, с помощью СМС хотят оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах. Об этом рассказал советник и.о. главы СБУ Дмитрий Дубилет.

Также в Украине появилась новая мошенническая схема. На мобильные телефоны присылают информацию о якобы выигранной квартире, однако для того, чтобы получить приз, мошенники требуют оплатить 1% стоимости жилья.

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