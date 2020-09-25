Проверят все переводы и остаток на картах украинцев: "Слуги народа" хотят раскрыть банковскую тайну для налоговиков

В Украине нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина предлагает обязать банки по письму из налоговой раскрывать информацию о состоянии счета и переводов любого украинца или компании. Сейчас это возможно только по решению суда.

Такое новшество даст возможность чиновникам проверять, правильно ли уплачены налоги и не скрыли ли часть заработка.

О том, как и что может изменить документ и какие есть "за" и "против" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и зачем хотят изменить

Как сейчас: налоговая может получить доступ к банковской тайне, но только по решению суда. Для этого нужны основания: расследование какого-либо правонарушения, при котором доступ к информации о состоянии банковского счета или проведенных переводов могут служить доказательством вины.

Как будет: чтобы нарушить тайну, достаточно, чтобы сотрудник налоговой (в том числе и районной) написал письмо в банк. Ни решения суда, ни конкретных оснований не требуется.

Зачем меняют правила: в пояснительной записке автор документа Дарья Володина уточнила: подобные новшества позволят вовремя находить тех, кто должен был заплатить налоги но не сделал этого, достоверно и в полном объеме уплачивать налоги.

Контроль за переводами, состоянием счета – распространенная в Европе практика. Тем, кто правильно ведет налоговый учет и все делает законно, боятся нечего, рассказала в комментарии OBOZREVATEL адвокат, член Ассоциации юристов Украины Ольга Николаенко.

Более того, эксперт считает, что право отправлять письменные запросы стоит распространить и на таможенную службу. Тогда они смогут проверять, перевели ли средства за покупку товара, какая была предоплата, не занизили ли стоимость.

Законопроект Дарьи Володиной Верховная Рада

"Я думаю, что проверка вряд ли коснется простых граждан, но может. Нам пора привыкнуть, что нужно платить налоги, это правильно и иначе не может быть. Вот если мы говорим о физических лицах, многие сдают квартиры в аренду. Не так ведь дорого и сложно заплатить налог, но это не делают", – рассказывает Назаренко.

При этом адвокат считает: тем, кто работает прозрачно и платит все налоги, бояться нечего. А контроль – необходимое условие для борьбы с теневой экономикой. Мол, тот "белый бизнес", который чаще всего жалуется на давление со стороны таможенников и налоговиков, при детальном разбирательстве отказываются показывать документы и подтверждать, что действительно не нарушает закон.

"Сейчас тотальные жалобы на то, что белому бизнесу поднимают таможенную стоимость. Но если сказать конкретному предпринимателю: покажите документы – отказываются предоставлять. Если предприятие работает легально, если может подтвердить. Если ведется правильный налоговый учет, почему бы это не открыть?" – рассуждает адвокат.

С таким мнением не соглашается управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун. Он однозначно уверен, что новые полномочия создадут новые риски. "Это подрыв основ банковского дела – банковской тайны. К сожалению, доверия к контролирующим органам нет, доверие к банкам намного больше. Мы таким решением уравниваем доверие контролирующих органов и банковской системы. Это ни к чему кроме тенизации не приведет. Позитивного ничего не вижу. И целей я не понимаю. Это желание решать вопросы напрямую. Когда проверяющий или какой-то чиновник принимает решение, кто прав, а кто нет", – прокомментировал законопроект Почкун.

Налоги нужно платить всем

В Украине по самым скромным подсчетам в тени находится 846 млрд грн (данные НБУ со ссылкой на исследование EY). Это четвертая часть всей экономики. Экс-министр соцполитики Андрей Рева вовсе считает, что реальный уровень тени 40%.

Если бы уровень тени резко сократить, зарплаты учителей, медиков можно было бы резко повысить, появились бы средства на гарантированные государством дешевые кредиты, строительство дорог, на стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, достойные пенсии. Но этого всего нет, но зато есть один из самых высоких в Европе уровней тени.

Без жесткого контроля со стороны власти, проверок и больших штрафов навести порядок не удастся, уверены опрошенные OBOZREVATEL эксперты. С одной стороны, государство должно создать возможность и стимул платить честно: максимально упростить администрирование, бороться с коррупцией и создавать равные возможности для бизнеса, а с другой – сделать так, чтобы не платить налоги стало дороже, чем платить, поясняет аналитик Егор Комов.