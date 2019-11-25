Новая формула от Кабмина: всем украинцам урежут субсидии, а прожиточный пересчитают

В 2020-м украинцам придется затянуть пояса. "Слуга народа" разработала и приняла бюджет, в котором главная статья расходов – госдолг. А вот социалку решили урезать. При этом ни обещанные реформы, ни "реальный" прожиточный минимум в документе не предусмотрели.
Параллельно с повышением тарифов урезали расходы на субсидии. Более того, впервые за несколько лет решили пересмотреть формулу расчета скидки. Зарплаты и выплаты хотят отвязать от прожиточного минимума. Это позволит резко его увеличить, не раздувая бюджет.
О том, как на украинцах отобразятся новые нормы, читайте в материале OBOZREVATEL.
Субсидианты заплатят больше: что нужно знать о новой формуле
Что меняется:
формулу расчета субсидии меняют так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше;
новшество вступит в силу только в конце отопительного сезона 2019/2020, то есть в мае следующего года.
Формулу расчета субсидий не меняли уже несколько лет. Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, сейчас прожиточный минимум составляет 1936 грн. Если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.
Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять, покамест, не будут).
Субсидия в Украине
Pixabay
В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн! Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.
Новшества вступит в силу только в мае 2020-го. То есть этот отопительный сезон размер субсидии уменьшаться не будет, а уже со следующего платить придется больше. И чем богаче семья, тем сильнее вырастут их коммунальные расходы. Для примера, семья из трех человек с совокупным доходом в 12 тыс. грн сейчас может платить 1848 грн. А если бы новая формула уже действовала, платила бы 2404,8 грн. То есть на 556 грн больше.
"Принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии. Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий"
Выплаты хотят отвязать от прожиточного минимума
Что обещают поменять:
прожиточный минимум увеличат почти в два раза;
от прожиточного минимума не будут зависеть: пособия, зарплаты, соцвыплаты.
Министерство соцполитики разработало законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум и при этом не повышать расходы на социалку. Президент Владимир Зеленский обещал: "в 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300". Но обещание свое не выполнил.
Так, прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн и составит всего лишь 2027 грн. Это в два раза ниже, чем обещал президент. Правда, при этом в Кабмине анонсировали "решительные шаги" на пути к повышению социальных стандартов. Один из этих "решительных шагов", – отвязать прожиточный от зарплат.
В законопроекте хотят устанавливать оклады не в процентной или кратной зависимости к соответствующему прожиточного минимума, а утверждать ежегодно в Законе Украины о Государственном бюджете на соответствующий год.
Всего предлагают "отвязать" от:
минимальной заработной платы;
определения размеров социальной помощи;
помощи семьям с детьми;
пособия по безработице, стипендиии другие социальные выплаты.
Если прожиточный минимум отвяжут от соцвыплат, его повышение в результате коснется далеко не всех нуждающихся. Главная же проблема – "Слуга народа" решила обрезать расходы на социалку, при этом не увеличила ни минималку, ни прожиточный минимум до реального уровня.
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