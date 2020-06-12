Норматив на газ повысили в разы: сколько заплатят украинские семьи

В Украине по решению Шестого апелляционного суда в июне 2020-го в 2-3 раза повысили нормативы на газ. В результате семьям без счетчиков придется платить за голубое топливо значительно больше. Для отдельных семей суммы в платежках могут вырасти почти на 55 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Украинцы без газовых счетчиков платят за голубое топливо согласно нормативу. Суд принял решение в пользу "Николаевгаз" (иск против Кабмина) и вернул старые нормы потребления.

Только газовая плита:

Было : 3,28 кубометра на человека.

Будет: 9,8 кубометра.

Только газовая плита, но нет горячей воды:

Было : 5,39 кубометра на человека.

Будет: 18,3 кубометра на человека.

Есть газовая плита и газовая колонка:

Было : 10,49 кубометра на человека.

Будет: 23,6 кубометра на человека.

Нормативы на газ

Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, семья из трех человек без центрального горячего водоснабжения еще в прошлом месяце должна была платить за 16,17 кубометров газа (около 48 грн). В этом месяца семья в таком же составе заплатит уже за 54,9 кубометров (около 164,7 грн).

Советник и.о министра энергетики Александр Трохимец рассказал OBOZREVATEL: правительство действительно принимала постановления таким образом, что у суда появились основания его отменить. Теперь же чиновники рассматривают возможность разработать и принять новые нормативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на прежнем уровне. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.