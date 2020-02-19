"Ни в чем себе не отказывайте!" В Украине выплаты военным сократили в 12 раз

Министерство обороны Украины определило новый размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Так, согласно приказу "Про бюджетную политику Министерства обороны Украины на 2020 год" от 18 февраля, выплата уменьшилась почти в 12 раз. Ранее максимальный размер помощи равнялся месячному денежному обеспечению, теперь он равен только окладу за военное звание.

Например, до 2020 года лейтенант в Десантно-штурмовых войсках Украины получал порядка 15 500 гривен матпомощи. Согласно новому приказу, ему будут выплачивать 1 345 гривен в год. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

Выплаты военным Прямой

"При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания. Было: лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь. Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание. Стало: лейтенант - 1 345 гривен. И ни в чем себе не отказывайте", – отметил Бирюков.

Приказ Министерства обороны ukrmilitary.com

Приказ Министерства обороны ukrmilitary.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство обороны Украины планирует за 5 лет решить вопрос с выделением квартир для военнослужащих. А в будущем им планируют отдельно давать деньги на покупку жилья.

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