"Нет в моем кошельке": Кулеба озвучил свою зарплату

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба "чистыми" зарабатывает около 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом он заявил в интервью DW, отвечая на вопрос о том, действительно ли он получил 87 тысяч гривен зарплаты за декабрь.

"Нет, я не получал таких денег за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство, это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю около 50-52 тысяч гривен. Я был бы счастлив получить ту сумму, которую назвали в СМИ. Но нет, ее в моем кошельке нет", – утверждает он.

Также он высказался о "справедливой" зарплате для министров, однако не назвал конкретную сумму.

"Это та сумма, которая позволяет мне спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает мои усилия", – добавил он.

Дмитрий Кулеба

Сколько зарабатывают министры в Украине obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, зарплаты и премии украинских топ-чиновников в разы выше, чем у коллег из Польше. А вот ключевые экономические показатели Украины – в разы хуже.

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