В Украине каждый пятый работает неофициально: опубликована статистика

Без трудовой книжки, то есть неофициально, работает в среднем каждый пятый украинец.

Согласно данным Государственной службы статистики, чаще всего на неофициальную работу устраиваются жители сел (около 1,8 млн), передает "Сніданок з 1+1".

В целом количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца 2020 года составило около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества украинцев, которые работают.

От января до марта 3,4 млн украинцев были неформально занятые. Из них 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату в сентябре 2020 года повысят на 5,9% до 5000 грн, вместе с тем минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, составит 2000 грн (сейчас 1889 грн).

Пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.