Немцам и не снилось: что можно позволить себе с украинской зарплатой и чему могут завидовать в ЕС

Украина занимает предпоследнюю строчку в рейтинге стран Европы по уровню благосостояния. При этом низкий уровень зарплат компенсируется маленькими ценами. К примеру, если бы немец потратил всю свою зарплату на билеты в общественный транспорт, он бы смог прокатиться всего 820 раз, а украинец – 1,5 тыс.

OBOZREVATEL выяснил, как отличается уровень жизни в Украине и у соседей и почему не все так плохо.

Главное:

Украина – одна из самых дешевых стран для жизни в Европе;

украинцы относительно мало платят за общественный транспорт и коммуналку, но вынуждены справляться с большими ценами на недвижимость;

чтобы улучшить уровень благосостояние, динамика ВВП должна составлять около 5% в год.

Украина – одна из самых дешевых стран Европы

Украина в 2019-м останется одной из самых бедных стран Европы. Так, согласно данным МВФ, наше ВВП по паритету покупательской способности составит $9,6 тыс. на человека, в то время как в соседней Польше – $33,4 тыс., а в Беларуси – $21,3 тыс. Беднее нас среди европейских стран только Молдова ($7,5 тысячи).

Однако, вместе с тем и стоимость жизни украинца значительно ниже большинства европейских соседей.

Средняя зарплата в Украине – 9,4 тыс. грн. Несмотря на то, что это в несколько раз ниже заработков поляков, на эту сумму украинцы могут, к примеру, 1566 раз воспользоваться общественным транспортом (средняя цена по стране – 6 грн за поездку), купить 3,1 тыс. яиц (30 грн за десяток) и 1056 кг картошки (около 9 грн за кг).

При этом пачка сигарет в среднем стоит 30,5 грн, а за аренду "однушки" в центре крупного города придется отдать 8,3 тыс. грн.

В Польше, по данным сервиса Нумбео, стоимость жизни на 48,9% выше, чем в Украине. Для сравнения, со средней польской зарплатой в 23,2 тыс. грн можно всего лишь 1035 раз воспользоваться общественным транспортом. При этом на одну зарплату получится купить 4,4 тыс. яиц или 1812 кг картошки. Средняя цена пачки сигарет – 112 грн.

В Беларуси при средней зарплате в 11,9 тыс. грн цены лишь на 1% выше украинских. В целом уровень жизни белорусов незначительно отличается от украинцев. Здесь дороже общественный транспорт (на среднюю зарплату можно прокатиться 1487 раз), но практически не отличается стоимость продуктов. За 10 яиц в среднем придется отдать 30 грн, а за килограмм картошки – 11,3 грн. А вот за пачку сигарет придется отдать 41 грн.

В Молдове в среднем зарабатывают 7,7 тыс. грн. Это на 1,7 тыс. грн меньше украинских окладов. Правда, при этом проезд в транспорте в два раза дешевле (в среднем 3 грн по стране), а в целом цены на 21% меньше украинских.

В богатой Германии средняя зарплата составляет 66,6 тыс. грн. А одна поездка на общественном транспорте обойдется 81,2 грн (на среднюю зарплату можно позволить себе всего лишь 820 поездок). В среднем цены на 172% выше украинских.

Украинцы мало платят за транспорт, но переплачивают за аренду

Транспорт, коммунальные услуги, алкоголь и сигареты в Украине значительно дешевле, чем в большинстве стран Европы. Так, богатый немец со средней зарплатой, которая в 7 раз больше украинской, может позволить себе всего лишь 820 поездок на общественном транспорте (если весь месячный доход потратит на билеты). В то же время в Украине с относительно маленькой средней зарплатой можно 1566 раз воспользоваться маршрутками, троллейбусами, трамваями и метро.

Отчасти низкие цены компенсируют относительно невысокие заработки. С другой стороны свою роль играет и недооцененность гривни, отмечает аналитик Егор Комов. "Индекс биг-мака, который в профессиональной среде воспринимается по-разному, показал, что один доллар в Украине мог бы стоить 9,7 грн. Конечно, при переводе это определенным образом искажает ситуацию", – отмечает эксперт.

К примеру, если бы доллар в Украине продавался за 9,7 грн, то средняя зарплата составила бы $970, что даже выше средней польской зарплаты в пересчете на американскую валюту.

"Вернуть доллар до уровня 9,7 грн, уверен, невозможно. Вместо этого необходимо делать все для ускорения роста ВВП, значит, и заработков домохозяйств. Чтобы зарабатывать $970 мы должны не курс в 3 раза снизить, а доходы в три раза повысить. А это значит, что должны осваивать новые рынки, улучшать производительность, внедрять технологии, создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, привлекать крупных инвесторов. ВВП должно расти минимум на 5% в год", – рассказывает Комов.

Если за транспорт украинцы платят меньше европейцев, то недвижимость для большинства остается недостижимой роскошью. К примеру, со средней зарплатой в Украине необходимо отдать 89% дохода на аренду жилья, в Польше – 54,5%, а в Германии – всего 32%.

"С увеличением дохода меняется и структура потребления. Один из показателей бедности – это когда вы львиную долю дохода тратите на еду. Я бы сказал, что легче оценивать благосостояние домохозяйства по структуре его расходов, а не по действующему уже пять десятков лет ВВП на душу населения по паритету покупательской способности", – отмечает аналитик.

Сложности подсчета: о чем не говорят цифры

Публикуемые МВФ данные о ВВП на душу населения не до конца верно отображают реальное положение дел. Проблема с самой статистикой. Судя по отсчетам, МВФ предполагает, что населения Украины составляет более 44 млн человек. Эта цифра – официальные данные украинской Государственной службы статистики. Но и ведущие демографы, и украинские чиновники соглашаются: реальная ситуация куда хуже. Перепись населения первый и единственный раз проводили еще вначале 2000-х, с того момента могли считать только официально выехавших из страны, умерших и родившихся. Украинцы, которые навсегда уехали в Польшу, Германию, Чехию, Канаду и т.д, но при этом остались зарегистрированными в родной стране, также учитываются в эти 44 млн.

Кроме того, оценивая ВВП на душу населения, вероятно, стоило бы также временно исключить украинцев, которые остались на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Даже если они и создают валовый внутренний продукт, работая на той территории, то на экономике Украины это не отображается. Поэтому общий ВВП стоило бы делить не на все 44 млн, а на тех украинцев, которые реально живут и работают на экономику страны.

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