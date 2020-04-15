Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

Личные финансы 21:44, 15.04.2020

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада.

Копии соответствующих документов Минфин предоставил на информационный запрос "Українських Новин". Согласно им, Нефьодов, а также три его заместителя в течение нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада "за интенсивность труда" и еще по 300% оклада "за выполнение особо важной работы". Соответствующее разрешение на выплату дало Министерство финансов Украины с 1 января 2020 года.

О начислении огромных надбавок у Минфина для себя и трех заместителей – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику, просил сам глава таможни. В письме от 16 января 2020 он просил "задним числом", то есть с 1 января 2020 года, согласовать начисления двух премий по 300% должностных окладов. При этом, Нефьодов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.

Минфин согласовал эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" работников Государственной таможенной службы Украины.

При этом дата отправления согласование в Гостаможслужбы – 27 февраля 2020. То есть Минфин одобрил начисления с 1 января надбавки ровно на три дня – по 1 марта, когда действие согласования была приостановлена.

В Министерстве финансов Украины уже уточнили, что с 1 марта 2020 все разрешения на начисление таких премий руководством подотчетных Минфина центральных органов власти были приостановлены. Но не уточняется, начислялись эти надбавки Нефьодов и его заместителям в период с 1 января по 27 февраля, были ли они перечислены задним числом в период после выхода согласования с министерства.

Сам Нефьодов отреагировал на эту новость в комментариях к посту в Facebook: "Да, я получал 6 недель такие выплаты. Средняя оплата на таможне у меня 72 тыс грн. Много?", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, государственный бюджет Украины ежемесячно теряет около 10 млрд гривен из незаконные схем на таможне.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Иран хочет запретить Украине судиться за сбитый самолет МАУ: озвучен меморандум

Украинцам грозит массовая безработица из-за коронавируса: что ждет рынок труда

Впервые в мире человек заразился коронавирусом от трупа

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею после нарушения карантина

Трамп прекратил финансирование ВОЗ: названа причина