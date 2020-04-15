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15 апреля • обновлено в 22:04
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Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

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Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада.

Копии соответствующих документов Минфин предоставил на информационный запрос "Українських Новин". Согласно им, Нефьодов, а также три его заместителя в течение нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада "за интенсивность труда" и еще по 300% оклада "за выполнение особо важной работы". Соответствующее разрешение на выплату дало Министерство финансов Украины с 1 января 2020 года.

Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

О начислении огромных надбавок у Минфина для себя и трех заместителей – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику, просил сам глава таможни. В письме от 16 января 2020 он просил "задним числом", то есть с 1 января 2020 года, согласовать начисления двух премий по 300% должностных окладов. При этом, Нефьодов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.

Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

Минфин согласовал эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" работников Государственной таможенной службы Украины.

Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

При этом дата отправления согласование в Гостаможслужбы – 27 февраля 2020. То есть Минфин одобрил начисления с 1 января надбавки ровно на три дня – по 1 марта, когда действие согласования была приостановлена.

В Министерстве финансов Украины уже уточнили, что с 1 марта 2020 все разрешения на начисление таких премий руководством подотчетных Минфина центральных органов власти были приостановлены. Но не уточняется, начислялись эти надбавки Нефьодов и его заместителям в период с 1 января по 27 февраля, были ли они перечислены задним числом в период после выхода согласования с министерства.

Сам Нефьодов отреагировал на эту новость в комментариях к посту в Facebook: "Да, я получал 6 недель такие выплаты. Средняя оплата на таможне у меня 72 тыс грн. Много?", – написал он.

Нефьодов выписал себе и замам премии в 600% от оклада: главный таможенник отреагировал на скандал

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, государственный бюджет Украины ежемесячно теряет около 10 млрд гривен из незаконные схем на таможне.

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Персона
Максим Нефедов
Место
Украина
Теги
зарплата Государственная таможенная служба Украины
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