Нефедов увеличил себе оклад в 6,5 раз

Кирилл Лютый Личные финансы 22:35, 23.04.2020

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.

Как передают "Украинские новости", за март Нефедов заработал 29,4 тысячи гривен.

Максим Нефедов
УНИАН

При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, по 79,8 тысячи гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Таким образом в марте зарплата руководителя Таможни составила 194 210 гривен.

ukranews.com
ukranews.com

Как писал OBOZREVATEL, Нефедов назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада. После скандала, который разгорелся вокруг этой новости, Нефедов намекнул, что его не устраивает средняя зарплата.

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Экономика Личные финансы

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