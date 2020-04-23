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23 апреля • обновлено в 22:41
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Нефедов увеличил себе оклад в 6,5 раз

1.3т
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Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.

Как передают "Украинские новости", за март Нефедов заработал 29,4 тысячи гривен.

Максим Нефедов

Максим Нефедов

УНИАН

При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, по 79,8 тысячи гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Таким образом в марте зарплата руководителя Таможни составила 194 210 гривен.

Нефедов увеличил себе оклад в 6,5 раз

ukranews.com

Нефедов увеличил себе оклад в 6,5 раз

ukranews.com

Как писал OBOZREVATEL, Нефедов назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада. После скандала, который разгорелся вокруг этой новости, Нефедов намекнул, что его не устраивает средняя зарплата.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Нефедов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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