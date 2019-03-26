Не все правильно посчитали: министр раскрыл хитрости при повышении пенсий 

В Украине в результате перерасчета средняя пенсия по состоянию на 1 марта составила 3033 грн (в начале года –2542 грн). При этом у всех украинцев размер прибавки отличался. При перерасчете увеличивали не пенсионную выплату (то, что украинцы получали на руки с учетом всех прибавок), а расчетный размер пенсии.

Об этом 26 марта на своем брифинге заявил министр соцполитики Андрей Рева. Так, помимо расчетного размера пенсии украинцы также получают различные прибавки (за стаж, особые заслуги, статус ребенка войны и т.д). При пересчете пенсий на 17% увеличивали "чистый" размер выплаты, без учета прибавок. Поэтому в конечном результате у некоторых украинцев повышение составило не 17%, а, к примеру, 13%.

В качестве примера Андрей Рева показал, как повысили пенсию одному из украинцев. Так, мужчина с 67 годами стажа (работал по одному из списков "вредных" профессий и поэтому за отработанный год имел больше одного года стажа), который зарабатывал в 1,66 раза больше, чем в среднем по стране, до перерасчета имел основной размер пенсии в размере 4204 грн. Но по факту получал больше из-за надбавки за стаж сверх нормы, доплату детям войны и за особые заслуги.

В результате пенсионная выплата выросла не на 17%, а на 13,6%. Но после повышения прожиточного минимума увеличатся и часть надбавок, в результате в 2019 году выплата вырастет на 15%.

При этом из-за того, что не все украинцы правильно посчитали размер своей прибавки, многие пенсионеры начали обращаться за разъяснениями. Чтобы удостовериться, правильно ли вам повысили пенсию и узнать, как посчитали, министр соцполитики посоветовал обращаться на правительственную горячую линию (по номеру телефона 1545).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитали пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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