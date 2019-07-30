Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Не только через банк: в Украине стало больше мест для перевода денег

400 Читать материал на украинском

Национальный банк Украины разрешил почтовым отделениям заниматься отправкой и приемом переводов денег в гривнях.

Об этом сказано на сайте НБУ. Единственное условие - операторы почтовой связи должны получить лицензию регулятора на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Также в Нацбанке сообщают о еще одном изменении. "НБУ изменил понятие "пункт приема наличных" на "пункт оказания финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме", - объясняют в регуляторе.

Новости
Нацбанк внезапно отменил ряд ограничений для бизнеса: что это значит

Гривни можна будет переводить в отделениях почты

Гривни можна будет переводить в отделениях почты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара во вторник, 30 июля, упал до нового минимума, опустившись на 16 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,48 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время, в Украине закрыли банк "Гефест". Вкладчики, которые имели депозиты на сумму от 200 тыс. грн, часть своих депозитов потеряли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
НБУ Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel