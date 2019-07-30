Не только через банк: в Украине стало больше мест для перевода денег

Национальный банк Украины разрешил почтовым отделениям заниматься отправкой и приемом переводов денег в гривнях.
Об этом сказано на сайте НБУ. Единственное условие - операторы почтовой связи должны получить лицензию регулятора на перевод средств в гривнах без открытия счетов.
Также в Нацбанке сообщают о еще одном изменении. "НБУ изменил понятие "пункт приема наличных" на "пункт оказания финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме", - объясняют в регуляторе.
Гривни можна будет переводить в отделениях почты
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара во вторник, 30 июля, упал до нового минимума, опустившись на 16 копеек. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,48 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время, в Украине закрыли банк "Гефест". Вкладчики, которые имели депозиты на сумму от 200 тыс. грн, часть своих депозитов потеряли.
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