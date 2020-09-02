НБУ уберет часть денег из оборота: куда можно сдать гривни и что вместо них

В Украине Национальный банк изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и гривни, которые были выпущены до 2003 года. Уже с 1 октября 2020 года их перестанут принимать в виде средства оплаты.

Об этом на своем брифинге заявил замглавы НБУ Алексей Шабан. "Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года", – пояснил представитель регулятора.

Зачем выводить деньги из оборота?

Дело в том, что монеты номиналом 25 копеек сейчас практически не возможно разменять, потому что до этого из оборота изъяли 1,2 и 5 копеек. К примеру, если цена товара составляет 12 грн 20 копеек, то заплатив 12 грн 25 копеек получить сдачу в 5 копеек будет невозможно. Единственный вариант – рассчитывать картой.

25 копеек выведут из оборота monetabox.info

Что касается старых банкнот, то они почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их около 1,8% от общего количества. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. "То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнеса и государству принесет пользу", – поясняют в Нацбанке.

Гривню перестанут принимать ukrcoins.com.ua

Что делать с деньгами, которые скоро перестанут принимать?

Итак, с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить принимать старые банкноты и копейки, а остатки до 16 октября им нужно сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Без ограничений и бесплатно можно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Следующий шаг: бумажные 1 и 2 грн, выпущенные до 2007-го, и старая "железная" гривня

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк. Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Какие деньги останутся в обороте?

После постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1,2,5 и 10 грн. Самая "мелкая" купюра, которая переживет реформу – 20 грн. Кроме того, ввели в оборот банкноту в 1000 грн.

Какими деньгами можно будет рассчитываться:

Монеты: 10 и 50 коп., 1,2,5 и 10 грн;

Банкноты: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.

Всего регулятор сократит номинальный ряд с 17 до 12 наименований.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).