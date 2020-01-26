НБУ введет новые 200 грн: фото и видео банкноты

Национальный банк Украины обновил банкноту в 200 гривен.
Как сообщила пресс-служба НБУ, она появится в обращении уже с 25 февраля. Дизайн банкноты будет в стилистике современных 20, 100, 500 и 1000 гривен.
Однако основные изображения банкноты образца 2007 года оставят. На лицевой стороне по-прежнему будет портрет писательницы Леси Украинки, однако его сдвинут в центр. На обратной – въездная башня Луцкого замка.
В Украине введут новые 200 гривен
пресс-служба НБУ
В Украине введут новые 200 гривен
пресс-служба НБУ
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине ввели в оборот новую банкноту самого высокого номинала – 1000 гривен.
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