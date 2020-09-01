НБУ показал, как подорожал доллар: опубликован курс валют
В Украине официальный курс доллара 1 сентября, по данным НБУ, вырос на 8 копеек. На других сегментах валютного рынка стоимость валюты не изменилась.
Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 1 сентября
доллар США – 27,56 грн (+8 копеек);
евро – 32,9 грн (+17 копеек).
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,35 грн/$ (+15 копеек);
Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений).
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,45 грн/$ (+9 копеек);
Продажа – 27,6 грн/$ (+2 копейки).
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.
Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.