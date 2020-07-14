Назван эффективный способ, как украинцам сэкономить на отоплении дома

В новом отопительном сезоне украинцы смогут экономить на отоплении не только, если снизится цена на газ, но и если они утепляют свои дома.

В среднем на пятиэтажное хрущевку – без замены коммуникаций и окон – нужно 3,5 млн гривен. Фонд энергоэффективности возвращает 70% расходов, говорится в публикации "Сегодня". Благодаря этому суммы в платежках уменьшаются на 30-40%.

Например, в Новояворовске (Львовская обл.) в одной из пятиэтажек утеплили фасад. Фонд компенсировал людям около 3 млн, из районного бюджета дом получил еще 400 тысяч гривен.

Конечно, владельцам квартир пришлось платить и самим. Сумма взносов на первый взгляд кажется немалой – 3000 гривен. Но ее выплата разбита на много месяцев. И главное – уже этой зимой каждый житель стал меньше платить за отопление. То есть в итоге люди практически не почувствовали дополнительных затрат.

Дом в Новояворовске lj утеплениz "Сегодня"

Дом в Новояворовске после утепления "Сегодня"

Если стены утеплять не нужно, в доме можно установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП), как это сделали в одном из домов в Броварах. В отопительный сезон система регулирует, какой температуры будут батареи в квартирах. На внешней стене установлен датчик температуры. Если на улице становится теплее, ИТП уменьшает подачу теплоносителя в квартиры.

"В моей квартире получилось в прошлом году почти на 8000 гривен отопления за сезон, а в этом году – 5500 гривен. То есть около двух с половиной тысяч я сэкономила", – рассказывает председатель ОСМД в Броварах Наталья Ретта.

Все работы по энергомодернизации стоили около 500 000 гривен. Но фонд заплатил почти 300 тысяч, еще почти 100 тысяч дал городской бюджет Броваров. Поэтому жителям осталось заплатить около 100 тысяч гривен – чуть больше тысячи гривен в квартиру. В то же время только за эту зиму каждая квартира сэкономила на отоплении около 2000 гривен и будет экономить и в последующие отопительные периоды. А кредит на доме уже закрыли.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в доме в Броварах "Сегодня"

Кроме того, в доме утеплили трубы и поставили оборудование, которое равномерно распределяет тепло по всему дому – этой зимой уже не было привычной ситуации, когда в одних квартирах холодно, а в других жители перегреваются.

Фонд энергоэффективности работает только с ОСМД – деньги можно давать тем домам, где люди стали полноценными собственниками своего совместного жилья. Перед тем, как все это делать, в доме обязательно должны провести энергоаудит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести штрафы за коммуналку в размере до 50% от суммы долга. Наказание будет зависеть от того, как долго накапливается задолженность.

В Украине ряд "слуг народа" подготовила скандальный законопроект №2458 ко второму чтению, его 13 июля отправили на доработку. Если в первом варианте документа доступ к жилью позволяли за любое нарушение договора, то сейчас такое право получит только представитель газового оператора.

Пересмотр тарифов на отопление позволит снизить суммы, которые ежемесячно платят украинцы. Причина в том, что рыночная цена газа ниже, чем предусмотрено в тарифе.