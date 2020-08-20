Навальный заработал в два раза меньше Путина в 2019 году

Зарплата российского политика Алексея Навального в 2019 году составила 453 тыс. рублей (около 170 тыс. гривен) в месяц. А всего за прошлый год он заработал более 5,4 млн рублей (около 2 млн гривен).

Это следует из декларации, которую Навальный опубликовал на своем сайте после спора с журналисткой пропагандистского канала Russia Today Екатериной Винокуровой.

Декларация о доходах Алексея Навального Twitter Алексея Навального

"За 2019 год мой доход составил 5 440 000 рублей. Налогов за этот же период я заплатил 326 400 рублей. Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и т.д. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках", – объяснил происхождение денег Навальный.

Он добавил что мог бы зарабатывать "минимум столько же", размещая рекламу в своем Instagram. Однако этого не делает.

Из-за чего был спор

Политик в Twitter поспорил с журналисткой о прозрачности доходов и попросил рассказать, "сколько в месяц платят за враньё на госканале, который никто не смотрит". Винокурова пообещала дать отчет, но после того, как сам Навальный расскажет о своих доходах. После обнародования доходов Навальным журналистка о зарплате на RT так и не рассказала

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин за 2019 год официально заработал 9,7 млн рублей (3,6 млн гривен).

20 августа навального экстренно госпитализировали. Предварительный диагноз врачей – отравление.