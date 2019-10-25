В Украине появилась банкнота номиналом 1000 гривен: как она выглядит

С пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала — 1000 гривен образца 2019 года.

Отныне она является законным платежным средством на территории Украины и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений. Об этом говорится на сайте НБУ.

1000 гривен заметно отличаются от банкнот других номиналов. Так, размер новой банкноты составляет 75х160 мм, основной цвет — голубой.

Нацбанк ввел в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен uaportal.com

На лицевой стороне купюры изображен портрет Владимира Вернадского, выбранный за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году. Соответственно на обратной стороне напечатано изображение дома президиума Национальной академии наук Украины.

Новая банкнота номиналом 1000 гривен Скриншот с сайта НБУ

Добавим, что в этом году Нацбанк также планирует ввести в оборот монету номиналом 5 гривен.

При этом с 1 октября 2019 года в Украине больше не являются платежными средствами 1, 2 и 5 копеек — ими нельзя рассчитываться. Однако в течение следующих трех лет эти монеты можно бесплатно обменять на монеты или банкноты других номиналов: до 30 сентября 2020 года — во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября в 2022-м — в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Новая банкнота номиналом 1000 гривен

Кроме этого, Нацбанк анонсировал постепенное изъятие из оборота 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, эта монета пока остается в наличном обращении, поэтому ею можно расплачиваться. В то же время монеты, попадать в банки, обратно в обращение не возвращаться, поэтому постепенно их становиться все меньше.

В НБУ уверены, что изъятие монет из оборота будет способствовать удобству при расчетах, а также приведет к большей экономии государственного бюджета — поскольку страна уменьшит расходы на чеканку новых монет мелких номиналов.

В результате, после завершения процесса изъятия мелких монет и введение в обращение новой 1000-гривневой банкноты, номинальный ряд нацвалюты сократится с 17 до 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назрел скандал вокруг купюры в 1000 гривен. Украинский историк Игорь Гирич считает, что ученый Владимир Вернадский не заслуживает быть изображенным на новой купюре. В эфире "Украинского радио" он объяснил свою категорическую позицию политическими взглядами выдающегося земляка.

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