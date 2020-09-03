В Кабмине призвали "побрить" князей на украинских монетах

Национальный банк Украины призвали изменить изображение киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны.

С такой просьбой выступил министр Кабмина Олег Немчинов на заседании правительства в среду, 3 сентября. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Кабинета министров. Отметим, что ранее на банкнотах князья были изображены без бороды.

"Я хочу попросить председателя Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", – обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Напомним, на гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый изображались без бороды. В 2000-х их заменили купюрами, где князья были бородатыми.

Изображения Владимира Великого на банкнотах. Telegram-канал Немчинова

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