В Кабмине призвали "побрить" князей на украинских монетах

Дарья Дурова Личные финансы 19:53, 3.09.2020

Национальный банк Украины призвали изменить изображение киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны.

С такой просьбой выступил министр Кабмина Олег Немчинов на заседании правительства в среду, 3 сентября. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Кабинета министров. Отметим, что ранее на банкнотах князья были изображены без бороды.

"Я хочу попросить председателя Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", – обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Напомним, на гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый изображались без бороды. В 2000-х их заменили купюрами, где князья были бородатыми.

Изображения Владимира Великого на банкнотах.
Telegram-канал Немчинова
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек и гривни, которые были выпущены до 2003 года, перестанут принимать в виде средства оплаты.

  • У украинцев есть три года, чтобы обменять в банках эти монеты и купюры.

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