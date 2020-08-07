Нардепы получили 3 млн гривен из бюджета на жилье: на кого потратили больше всего

Дарья Дурова Личные финансы 18:44, 7.08.2020 Обновлено: 18:45, 7.08.2020

141-му народному депутату Украины за июль-2020 выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.

Точная сумма выплат для аренды жилья или найма гостиничного номера составляет 3026300 гривен, пишет УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады.

В июле наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы "Довіра" Николай Люшняк – 79 300 грн, член фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева – 78 450 грн и по 59 150 грн члены фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин и Денис Герман.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что повышение прожиточного минимума в Украине не приведет к увеличению зарплат депутатов. В то же время она не смогла объяснить, сколько государство должно платить народным избранникам.

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