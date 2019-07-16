Земля для участников АТО "ушла" помощнику нардепа из Запорожской области

В Запорожской области полиция подозревает нардепа Вадима Кривохатько в злоупотреблении властью – он "выбил" землю для участников АТО, но потом участки оказались у его помощника.

Земля площадью 85 гектаров (на территории Матвеевского сельсовета Вольнянского района) в 2014 году была отдана в аренду на 20 лет местному фермеру. Уже в следующем году, как сообщают "Наші гроші", Кривохатько стал жаловаться в Госгеокадастр, что новый хозяин так и не начал ее обрабатывать. А потому попросил выделить все 85 га участникам АТО, которые хотели ее получить.

Помощник нардепа получил участки бойцов АТО

В Госгеокадастре просьбу депутата выполнили – землю у фермера забрали и разделили ее на участки для 42 воинов АТО.

Позже выяснилось, что частью "атошных" земель распоряжается фермерское хозяйство Лещенко В. Н. который связан с Кривохатько: 12 бойцов отдали свои участки в аренду, а один свой пай ему продал.

Среди помощников нардепа Вадима Кривохатько указан Лещенко Виктор Николаевич.

В марте 2018 года следователи открыли уголовное производство – народного депутата подозревают в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, которые повлекли тяжелые последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года в Полтаве участников АТО пытались лишить земли, которая была выделена им государством на законных основаниях. Иск против них подали члены одной семьи, контролирующие фермерской хозяйство, которому ранее принадлежали участки.

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