Главная Новости
20 ноября • обновлено в 19:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Нардеп Поляков начал искать компромат на Арахамию в налоговой США: чем интересуется

1.4т
Читать материал на украинском

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков заинтересовался, платят ли в США налоги его коллеги Давид Арахамия, Тимофей Милованов и Игорь Смелянский, которые, по слухам, имеют там гражданство.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. "Друзья, кто в теме налогообложения в США? Хочу направить запрос в Налоговую службу США (Internal Revenue Service) относительно граждан Соединенных Штатов – Давида Арахамии, Тимофея Милованова и Игоря Смелянского, с вопросом, платят ли они налоги, работая в Украине? Нужен совет в правильности составления данного запроса!", – сказано в посте Полякова.

Поляков интересуется налогами Арахамии, Милованова и Смелянского

Поляков интересуется налогами Арахамии, Милованова и Смелянского

Антон Поляков

Ранее главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве. Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США.

Также Арахамия в интервью рассказал о продаже своей доли в американской IT-компании Template Monster за $100 миллионов.

Новости
"Первый к этому придет": "слуга народа" проговорился о зарплатах в конвертах

OBOZREVATEL публично обращается к Государственной фискальной службе и Миграционной службе, имеет ли глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия гражданство США или других стран, помимо Украины. А также просим сообщить, уплатил ли в Украине Арахамия налоги с продажи своей доли в компании Template Monster.

Поляков заинтересовался налогами Арахамии

Поляков заинтересовался налогами Арахамии

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать".

Пранкер "Джокер" обнародовал переписку с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко, сделанную якобы от имени главы Офиса президента Андрея Богдана. Они обсуждали скандального нардепа Антона Полякова. А еще – застройщика Максима Микитася.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Антон Поляков
Место
США
Теги
двойное гражданство Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
12
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги