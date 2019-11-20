Нардеп Поляков начал искать компромат на Арахамию в налоговой США: чем интересуется

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков заинтересовался, платят ли в США налоги его коллеги Давид Арахамия, Тимофей Милованов и Игорь Смелянский, которые, по слухам, имеют там гражданство.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. "Друзья, кто в теме налогообложения в США? Хочу направить запрос в Налоговую службу США (Internal Revenue Service) относительно граждан Соединенных Штатов – Давида Арахамии, Тимофея Милованова и Игоря Смелянского, с вопросом, платят ли они налоги, работая в Украине? Нужен совет в правильности составления данного запроса!", – сказано в посте Полякова.

Поляков интересуется налогами Арахамии, Милованова и Смелянского Антон Поляков

Ранее главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве. Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США.

Также Арахамия в интервью рассказал о продаже своей доли в американской IT-компании Template Monster за $100 миллионов.

OBOZREVATEL публично обращается к Государственной фискальной службе и Миграционной службе, имеет ли глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия гражданство США или других стран, помимо Украины. А также просим сообщить, уплатил ли в Украине Арахамия налоги с продажи своей доли в компании Template Monster.

Поляков заинтересовался налогами Арахамии

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать".

Пранкер "Джокер" обнародовал переписку с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко, сделанную якобы от имени главы Офиса президента Андрея Богдана. Они обсуждали скандального нардепа Антона Полякова. А еще – застройщика Максима Микитася.

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