Нардеп от "Слуги народа" закдекларировал выигрыш в лотерею почти на миллион гривен

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк внес в свою декларацию выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тысяч гривен.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте НАПК отчета. Кроме того, как указал политик, он хранит наличкой 7,9 млн грн. На счете в ПриватБанке у нардепа 107,4 тыс. грн.

Максим Павлюк

Также в разделе "доходы" нардеп указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 756 грн, зарплату депутата в размере 162 056 грн, выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты учебы (32 555 грн) и 56 грн бонусов от ПриватБанка.

Краткая биография:

27 лет. Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Павлюк работал заместителем военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Он временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона.

Проходил военную службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины в должности следователя.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 102 в списке. На время выборов: заместитель военного прокурора Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный. Проживает в городе Киеве.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Член Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, заместитель члена Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер Денис Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery SPORT 2016 года, стоимостью 831,9 тысячи гривен.

В первой половине 2019 года Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК. От дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго он получил почти 3,16 миллиона зарплаты.