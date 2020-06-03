Нардеп от "Слуги народа" закдекларировал выигрыш в лотерею почти на миллион гривен

Личные финансы 00:01, 4.06.2020 Обновлено: 00:15, 4.06.2020

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк внес в свою декларацию выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тысяч гривен.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте НАПК отчета. Кроме того, как указал политик, он хранит наличкой 7,9 млн грн. На счете в ПриватБанке у нардепа 107,4 тыс. грн.

Максим Павлюк

Также в разделе "доходы" нардеп указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 756 грн, зарплату депутата в размере 162 056 грн, выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты учебы (32 555 грн) и 56 грн бонусов от ПриватБанка.

Краткая биография:

  • 27 лет. Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

  • Павлюк работал заместителем военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

  • Он временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона.

  • Проходил военную службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины в должности следователя.

  • Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 102 в списке. На время выборов: заместитель военного прокурора Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный. Проживает в городе Киеве.

  • Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

  • Член Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, заместитель члена Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер Денис Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery SPORT 2016 года, стоимостью 831,9 тысячи гривен.

В первой половине 2019 года Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК. От дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго он получил почти 3,16 миллиона зарплаты.

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