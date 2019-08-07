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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Личные финансы

В партии Зеленского назрел новый скандал: всплыла связь с пророссийской партией

1.6т Читать материал на украинском

Победитель на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 тысяч гривен на счет партии Евгения Мураева "Наши".

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". На внеочередных парламентских выборах Одарченко победил на 170 округе в Харькове.

В отчете партии "Наши" за третий квартал 2018 года, который опубликован на сайте НАПК, журналисты нашли его фамилию. Будущий нардеп тогда сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривен.

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Данные о взносе Одарченко на партию

Данные о взносе Одарченко на партию "Наши"

radiosvoboda.org

Сам Одарченко это отрицает и говорит, что не разделяет идеологии политсилы Мураева.

Андрей Одарченко - декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренды имущества в Харькове.

По данным журналистов, Одарченко через бизнес своего отца Николая Одарченко связан с высокопоставленным пограничником времен Виктора Януковича (и экс-помошником сына генпрокурора Януковича Виктора Пшонки — Артема Пшонки) Вадимом Слюсаревым, которого называют "теневым куратором" штаба "Слуги народа" в Харькове.

Одарченко и Мураев

Одарченко и Мураев

Обозреватель

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента обошлась Владимиру Зеленскому в сумму $10 млн до $20 млн.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Евгений Мураев
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротых окружают!
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