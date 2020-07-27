Нардеп от ОПЗЖ задекларировал два Land Cruiser по 20 тысяч грн: НАБУ начало расследование

Юрий Сергиенко Личные финансы 19:33, 27.07.2020 Обновлено: 19:49, 27.07.2020

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Суто Мамоян внес в свою декларацию два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 по 20 тысяч гривен каждый и две квартиры в столичных новостройках по 500 тысяч гривен.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по подозрению в декларировании недостоверной информации, сообщается на сайте Совета общественного контроля НАБУ.

В декларации Мамояна указаны два Toyota Land Cruiser 200 по 20 тысяч гривен
НАПК

"Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год. Так, возможное занижение суммы более чем на 8,5 млн грн, данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м", – сказано в сообщении.

В декларации Мамояна две квартиры в новострое по 500 тысяч гривен
НАПК

Предварительная правовая квалификация правонарушения – статья 366-1 Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL проанализировал декларации о доходах известных "слуг народа". Как выяснилось, глава фракции СН Давид Арахамия не указал около $100 млн, полученных от продажи своей компании, а семья главы парламента Дмитрия Разумкова ежегодно зарабатывает миллионы на ломбардах.

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