Нардеп от "Батьківщини" купил квартиру в Киеве за 2,8 млн гривен: что в его декларации

В марте 2020 года народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Кожемякин купил квартиру в Киеве на 111 м.кв. за почти 2,8 млн гривен.

Об этом сообщается в его электронной декларации, поданной в текущем году.

Андрей Кожемякин LIGA.net

Скриншот декларации

Согласно декларации за 2018 год, доходы его семьи составляли:

384 тыс. гривен – зарплата от аппарата Верховной Рады;

174 тыс. гривен – пенсия;

513 тыс. гривен – возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий и проезда;

277 тыс гривен – на "Парламентськом телеканале "Рада" заработала его супруга Наталья Кожемякина;

8 млн гривен – доход от отчуждения недвижимого имущества.

Андрей и Наталья Кожемякины также имеют значительные наличные сбережения: $119 тыс., €4 тыс. и 345 тыс. гривен.

Кроме этого, у них в собственности находятся:

два элитных автомобиля Lexus 2016 г.в.;

две квартиры в Киеве (58м.кв. и 271 м.кв.);

жилой дом (386 м.кв.) и земельный участок (1266 м.кв.) в Киево-Святошинском районе;

два гаража в Киеве;

нежилое помещение в Алупке (Крым) на 48 м.кв.

Отметим, с апреля по сентябрь 2005 гг. Кожемякин – заместитель председателя СБУ по оперативным вопросам – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 2005-2006 гг. – советник председателя СБУ Игоря Дрижчаного.

С 2006 года становится народным депутатом Украины от БЮТ (позже – "Батьківщина").

На досрочных парламентских выборах 2019 года избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Батьківщина", № 7 в партийном списке. Председатель комитета по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде IX созыва.

Как писал OBOZREVATEL, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили около 5,8 млн гривен компенсации за аренду квартир в Киеве.

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