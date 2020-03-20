Главная Новости
20 марта • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Нардеп от "Батьківщини" купил квартиру в Киеве за 2,8 млн гривен: что в его декларации

Читать материал на украинском

В марте 2020 года народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Кожемякин купил квартиру в Киеве на 111 м.кв. за почти 2,8 млн гривен.

Об этом сообщается в его электронной декларации, поданной в текущем году.

Андрей Кожемякин

Андрей Кожемякин

LIGA.net

Нардеп от "Батьківщини" купил квартиру в Киеве за 2,8 млн гривен

Скриншот декларации

Согласно декларации за 2018 год, доходы его семьи составляли:

  • 384 тыс. гривен – зарплата от аппарата Верховной Рады;

  • 174 тыс. гривен – пенсия;

  • 513 тыс. гривен – возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий и проезда;

  • 277 тыс гривен – на "Парламентськом телеканале "Рада" заработала его супруга Наталья Кожемякина;

  • 8 млн гривен – доход от отчуждения недвижимого имущества.

Андрей и Наталья Кожемякины также имеют значительные наличные сбережения: $119 тыс., €4 тыс. и 345 тыс. гривен.

Кроме этого, у них в собственности находятся:

  • два элитных автомобиля Lexus 2016 г.в.;

  • две квартиры в Киеве (58м.кв. и 271 м.кв.);

  • жилой дом (386 м.кв.) и земельный участок (1266 м.кв.) в Киево-Святошинском районе;

  • два гаража в Киеве;

  • нежилое помещение в Алупке (Крым) на 48 м.кв.

Отметим, с апреля по сентябрь 2005 гг. Кожемякин – заместитель председателя СБУ по оперативным вопросам – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 2005-2006 гг. – советник председателя СБУ Игоря Дрижчаного.

С 2006 года становится народным депутатом Украины от БЮТ (позже – "Батьківщина").

На досрочных парламентских выборах 2019 года избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Батьківщина", № 7 в партийном списке. Председатель комитета по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде IX созыва.

Как писал OBOZREVATEL, с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили около 5,8 млн гривен компенсации за аренду квартир в Киеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Электронные декларации" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Электронные декларации Новости Киева и Киевской области Жилье в Киеве
Персона
Андрей Кожемякин
Место
Украина Киев
Теги
декларация недвижимость ВО Батьківщина депутат
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
наколядовал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Личные финансы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги