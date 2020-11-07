Налоговики могут получить доступ к банковским счетам украинцев: аналитик пояснил идею Кабмина

В Украине Кабмин предлагает разрешить налоговикам получать по запросу доступ о движении средств на банковских счетах. Это не означает, что все данные украинцев попадут в руки чиновников: это происходить только по запросу и только при наличии оснований для проверки.

Об этом в комментарииOBOZREVATEL рассказал аналитик Василий Невмержицкий. Идея предоставить доступ налоговым органам к информации о движении средств по счетам юридических и физических лиц отнюдь не новая, пояснил эксперт. "Другой вопрос, что реализовать эту идею полноценно очень затруднительно в свете серьезного общественного резонанса. Это касается далеко не только Украины. Тем не менее такие попытки предпринимаются и предпринимались прежде...В настоящий момент доступ к такой информации у налоговой есть только по решению суда", – рассказал аналитик.

Что предлагает Кабмин:

раскрывать по письменному требованию налогового органа банковской тайны о состоянии счетов должника, движения денежных средств на счетах, остатка средств на счетах, найма (аренды) банковского сейфа . Правда, для этого нужно иметь решение суда о взыскании налогового долга;

если за шесть месяцев погасить долг, то штрафы и пени, начисленные по состоянию на 1 марта 2020 года, спишут;

без обращения в суд налоговый долг можно будет списывать с банковского счета.

Поддержит ли Рада такие инициативы – вопрос дискуссионный. И лежит он исключительно в политической, а не в экономической плоскости. Хотя надо отметить, что даже такая формулировка существенно сужает возможности налоговых органов. Даже если законопроект примут, налоговая сможет получать данные только по запросу и только за конкретный промежуток времени.

"У налоговых органов есть и другие способы оценить полноценность уплаты налогов. Например, путем сравнения доходов и расходов граждан. Для этого вовсе не обязательно иметь доступ к счету. Должен отметить, что такой подход куда более реалистичен и применяется многими странами мира", – подытожил Невмержицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов получило доступ к банковской тайне, персональным данным, реестрам, а также автоматизированным информационным и справочным системам в Украине.

Беспрепятственный доступ к персональным данным ведомству предоставили для верификации и мониторинга пенсий, помощи, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.