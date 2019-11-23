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23 ноября • обновлено в 11:08
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Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

1.1т
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Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию уличили в создании цепочки фейковых компаний для отмывания средств в США.

Разоблачающая информация появилась в телеграмм-канале "Темный рыцарь", который связывают с одиозными мажоритарщиками СН Александром Дубинским или Максимом Бужанским. По данным автора, цепочка незаконной деятельности Арахамии тянется еще с 2002 года.

"В 2002 году в США человек по фамилии David Braun основывает компанию Artvertex, которая продает шаблоны сайтов", – сказано в сообщении.

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

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Автор телеграмм-канала называет компанию "кидальной" и приводит доказательства – у нее лишь одна звезда рейтинга, что является самой худшей оценкой.

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Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

bbb.org

Также в отзывах клиенты угрожают, что пожалуются в прокуратуру на обман, что приводит к последующей продаже компании.

"И только потом оффшор из британских Виргинских островов Callaway Alliance, Inc начинает заправлять сайтом templatemonster.com, вместо проданного artvertex. С 2014 года уже не David Braun, а известный нам David Arakhamia основывает контору JETIMPEX INC с директором фунтом и собой-президентом. При этом неизвестный человек (реестр закрыт) в Британии создает Jetimpex, LP (через которую идут все платежи на TemplateMonster)" – отмечается в телеграмм-канале.

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

search.sunbiz.org

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

search.sunbiz.org

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

search.sunbiz.org

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

search.sunbiz.org

Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

search.sunbiz.org

В связи с этим, автор телеграмм-канала задает Арахамии три вопроса:

  • Платил ли налоги с деятельности компаний Jetimpex, Inc, Artvertex, Inc., Jetimpex, LP и Callaway Alliance, Inc Давид Браун-Арахамия в Украине?

  • Проводились ли проверки его компаний прокуратурой штата в США?

  • С какой целью поменял фамилию?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамию обвинили в двойном гражданстве.

Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США. Первым из них был канал "Темный рыцарь".

При этом у Арахамии в конце октября возник "коррупционный" конфликт с Дубинским, который вышел в публичную плоскость. Оба нардепа после ряда взаимных обвинений прошли детектор лжи, однако успешно.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Давид Арахамия
Теги
налоги Партия Слуга народа
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