Налоги платил? Арахамию разоблачили в наглой схеме кидалова

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию уличили в создании цепочки фейковых компаний для отмывания средств в США.

Разоблачающая информация появилась в телеграмм-канале "Темный рыцарь", который связывают с одиозными мажоритарщиками СН Александром Дубинским или Максимом Бужанским. По данным автора, цепочка незаконной деятельности Арахамии тянется еще с 2002 года.

"В 2002 году в США человек по фамилии David Braun основывает компанию Artvertex, которая продает шаблоны сайтов", – сказано в сообщении.

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Автор телеграмм-канала называет компанию "кидальной" и приводит доказательства – у нее лишь одна звезда рейтинга, что является самой худшей оценкой.

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Также в отзывах клиенты угрожают, что пожалуются в прокуратуру на обман, что приводит к последующей продаже компании.

"И только потом оффшор из британских Виргинских островов Callaway Alliance, Inc начинает заправлять сайтом templatemonster.com, вместо проданного artvertex. С 2014 года уже не David Braun, а известный нам David Arakhamia основывает контору JETIMPEX INC с директором фунтом и собой-президентом. При этом неизвестный человек (реестр закрыт) в Британии создает Jetimpex, LP (через которую идут все платежи на TemplateMonster)" – отмечается в телеграмм-канале.

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В связи с этим, автор телеграмм-канала задает Арахамии три вопроса:

Платил ли налоги с деятельности компаний Jetimpex, Inc, Artvertex, Inc., Jetimpex, LP и Callaway Alliance, Inc Давид Браун-Арахамия в Украине?

Проводились ли проверки его компаний прокуратурой штата в США?

С какой целью поменял фамилию?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамию обвинили в двойном гражданстве.

Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США. Первым из них был канал "Темный рыцарь".

При этом у Арахамии в конце октября возник "коррупционный" конфликт с Дубинским, который вышел в публичную плоскость. Оба нардепа после ряда взаимных обвинений прошли детектор лжи, однако успешно.

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