Проверят стоимость квартир всех украинцев и заставят заплатить налоги: как планируют собрать миллиарды

В Украине предлагают кардинально пересмотреть налог на недвижимость, что приведет к значительному росту поступлений в бюджет. Для некоторых суммы взлетят в два-три раза. И чем дороже квартира, тем больше придется отдавать в казну.

О том, как хотят пересмотреть налог и сколько придется заплатить за 2020-й, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и зачем хотят изменить налог

В Верховной Раде еще не презентовали новые правила, однако глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев уже рассказал OBOZREVATEL, что соответствующие предложения наработаны и обсуждаются.

Вместо того чтобы считать налог исходя из площади жилья, депутат предлагает учитывать только его стоимость. К примеру, по действующим правилам, в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4 000 грн.

Ставка налога : до 0,02% от оценочной стоимости;

могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллионниках) и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек. Для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до млн человек.

"К примеру, у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал Гетманцев.

Правда, здесь стоит учитывать, что для оценки недвижимости всех украинцев понадобится достаточно длительный период. На это Даниил Гетманцев предлагает дать Кабмину ровно год.

Аналитик Сергей Родлер в комментарии OBOZREVATEL пояснил: привязка к стоимости жилья приведет к тому, что налог будет ежегодно расти. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group опубликовало список городов с самыми высокими темпами роста цен на жилье в 2020 году, Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.

Вместе с тем предлагают пересмотреть и налог на машины. Сейчас он взимается с авто стоимостью от 375 минималок, а по новым – от 200. Для понимания, по старым правилам со следующего года нужно платить с авто стоимостью 2,25 млн грн, а по новым – 1,2 млн грн.

Налог на недвижимость

Кстати, сейчас, по оценкам ГФС, Украина недополучает около 2 млрд грн налога на недвижимость из-за того, что у государства нет полных реестров владельцев недвижимости с их точными объемами.

Сколько заплатим в 2021 году

Новые правила, если их поддержит Верховная Рада, полноценно заработают только с 2022-го. А это значит, что в следующем году мы будем платить за недвижимость по действующему закону. Налог коснется тех, кто владеет квартирами площадью от 60 квадратов и домами от 120 квадратов.

При этом ставка налога составляет 1,5% минималки (в 2021-м считается налог по размеру минимальной зарплаты в 2020-м). Собранные деньги поступают в местные бюджеты, поэтому у них есть возможность при желании сократить ставку налога или увеличить "норму жилья". Налог платится за каждый квадрат, который превышает "норму" жилья.

К примеру, в Киеве в 2021-м за квартиру площадью 80 квадратных метров нужно будет заплатить за 20 квадратов 1416,9 грн. Стоит учитывать, что "норма" в 60 и 120 квадратов установлена на одного человека. Допустим, в вашей семье есть три человека. Если недвижимость оформить так, что каждому будет принадлежать ровно 1/3 квартиры, то платить налог придется только за апартаменты площадью от 180 квадратов (по 60 квадратов каждому). Если же семья состоит из трех человек, но жилье оформлено только на одного из них, то норма будет в три раза меньше.