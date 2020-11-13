Налоги на машины в Украине предлагают повысить: сколько придется заплатить

В Украине ряд "слуг народа" предлагает увеличить налог на машины с 25 тысяч гривен до 6 минимальных зарплат (36 тысяч гривен с 1 января 2021-го). Кроме того, расширят и перечень автомобилей, за которые нужно ежегодно платить в бюджет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Такое новшество предусмотрено в законопроекте №3704. Сейчас налог нужно платить только за машины стоимостью от 375 минималок (2,25 млн) и возрастом не больше 5 лет. В новых правилах предлагают платить авто ценою в 200 минималок (с 1 января 1,2 млн грн) и возрастом до 8 лет.

При этом на машины, которым от 5 до 8 лет, будет приниматься другая налоговая ставка – 3 минимальные зарплаты (18 тысяч гривен с 1 января). Новшество должно помочь частично компенсировать отмену акциза на растаможку авто, против которого выступает Министерство финансов.

К слову, акциз на машины предлагают отменить в угоду "евробляхеров", который отказываются платить за растаможку своих автомобилей. Это может привести к потерям бюджета в размере около 8 млрд грн. При этом в проекте бюджета на 2021 год уже заложен доход от акцизного сбора на автомобили в размере 6 млрд грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).