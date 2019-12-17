Налог за каждый метр: как вырастут платежи для украинцев в 2020-м

В Украине в 2020 году вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления, которые к ним привязаны. О том, кто и сколько должен заплатить государству в следующем году – в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько налогов заплатит

ФЛП-единщики

Вместе с ростом минимальных зарплат увеличится также и размер налогообложения физлиц-предпринимателей. Правда, отчисления вырастут незначительно.

Первая группа единого налога:

Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

Единый налог – 5% дохода;

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего –1039,06 + 5% дохода.

Налоги в Украине

Украинцы с минимальными зарплатами

Работающие украинцы должны платить 41,5% от своей "грязной" зарплаты государству. Правда, налоги и взносы делает работодатель, поэтому львиная доля сотрудников даже не догадывается, какой размер их полной зарплаты. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минималки.

Было: 4173 грн;

Будет: 4723 грн.

Подоходный налог:

Было: 751,14 грн;

Будет: 850,14 грн.

ЕСВ:

Было: 918,06 грн;

Будет: 1039,06 грн.

Военный сбор:

Было: 62,5 грн;

Будет: 70,8 грн.

Всего:

Было: 1731,79 грн;

Будет: 1960,04 грн.

Налог на недвижимость

Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью от 80 квадратов. Но уменьшить до 50-и – нельзя.

В 2019-м налог платился с учетом минималки за 2018-й. То есть за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тыс. грн. А вот в следующем году за такую же квартиру придется отдать уже 2,5 тыс. грн.

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