Налог за каждый метр: как вырастут платежи для украинцев в 2020-м

В Украине в 2020 году вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления, которые к ним привязаны. О том, кто и сколько должен заплатить государству в следующем году – в материале OBOZREVATEL.
Кто и сколько налогов заплатит
ФЛП-единщики
Вместе с ростом минимальных зарплат увеличится также и размер налогообложения физлиц-предпринимателей. Правда, отчисления вырастут незначительно.
Первая группа единого налога:
Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);
ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);
Всего – 1249,26 грн.
Вторая группа единого налога:
Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);
ЕСВ – 1039,06 грн;
Всего – 1983,66 грн.
Третья группа:
Единый налог – 5% дохода;
ЕСВ – 1039,06 грн;
Всего –1039,06 + 5% дохода.
Налоги в Украине
Украинцы с минимальными зарплатами
Работающие украинцы должны платить 41,5% от своей "грязной" зарплаты государству. Правда, налоги и взносы делает работодатель, поэтому львиная доля сотрудников даже не догадывается, какой размер их полной зарплаты. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минималки.
Было: 4173 грн;
Будет: 4723 грн.
Подоходный налог:
Было: 751,14 грн;
Будет: 850,14 грн.
ЕСВ:
Было: 918,06 грн;
Будет: 1039,06 грн.
Военный сбор:
Было: 62,5 грн;
Будет: 70,8 грн.
Всего:
Было: 1731,79 грн;
Будет: 1960,04 грн.
Налог на недвижимость
Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.
Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью от 80 квадратов. Но уменьшить до 50-и – нельзя.
В 2019-м налог платился с учетом минималки за 2018-й. То есть за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тыс. грн. А вот в следующем году за такую же квартиру придется отдать уже 2,5 тыс. грн.
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