Налог на недвижимость в Украине: кто и сколько заплатит

Украинцы до конца лета должны самостоятельно оплатить налог на недвижимость.

Кто и сколько заплатит за "лишние" квадраты жилья, грозят ли неплательщикам штрафы и аресты имущества, рассказал в эфире ObozTV эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

Эксперт напомнил, что минимальная необлагаемая площадь квартир и жилых объектов недвижимости не изменилась.

"Если квартира меньше 60 кв. м, человек вообще ничего не платит. Если дом меньше 120 кв. м, то он тоже ничего не платит. Если суммарно есть дом, квартира и так далее, которые не превышают 180 кв. м, то также освобождается от уплаты. Все, что больше - человек платит по ставке налогообложения, которая сложилась на день начисления налога", - рассказал он.

Базовая ставка налога на недвижимость выросла несущественно, и составляет около 50 грн за 1 кв. м.

"Ставка постоянно растет, потому что постоянно увеличивается минимальная зарплата. Государство пытается регулировать, чтобы она была в пределах 50 грн за 1 кв. м. Раньше было 3% от 1280 грн, сейчас - 1,5% от 3200 грн. Так как каждый год минимальная зарплата растет, то этот процент со временем будет увеличиваться", - объяснил эксперт.

Костецкий также отметил, что налог на недвижимость сейчас находится на стадии формирования и собирается абсолютно неэффективно: "Существующая база электронного реестра заполнена процентов на 20. Основная масса людей вообще не платит налог на недвижимость. Квитанции людям, которые находятся в реестре, рассылаются по месту регистрации объекта недвижимости. Но с точки зрения закона, если человек там не проживает, это не освобождает его от уплаты налога".

Он также сообщил, что с 2018 года в Украине отменили пеню за неуплату налога на недвижимость.

"Налоговые органы, даже если человек якобы не получил повестку, могут насчитать за последних три года ему налог на недвижимость, но без штрафных санкций. У тех людей, которые получат квитанции через год-два, будет в полном объеме высчитана вся сумма налога на недвижимость, они будут обязаны его платить. Штрафные санкции начнутся, когда государство оптимизирует базу данных и более детально продумает, как вручать повестки", - объяснил эксперт по недвижимости.

В то же время, по закону арестовать недвижимость за неуплату налога не могут.

"По закону, если человек не получает никаких повесток, он должен обратиться в налоговые органы. Но в налоговых органах есть проблема. Например, есть налоговая инспекция в каком-нибудь из районов города, где десятки тысяч объектов недвижимости, которым она должна насчитать налоги. Даже если вы туда обратитесь, там сидят два человека, которые физически не смогут вам выставить счета на оплату налогов. Поэтому даже если где-то что-то сейчас накопилось, то это никоим образом не повлияет на арест или отъем недвижимости. Сейчас первоначальный этап развития рынка, и пока до этого дойдет, не один год пройдет", - прогнозирует он.

Костецкий также заявил о необходимости внести в законодательство корректировку относительно коммерческой недвижимости.

"Поскольку во многих селах есть дом на 50 кв. м и сараи еще на 100. Все сараи, погреба и так далее являются коммерческой недвижимостью с точки зрения закона. Там никаких льгот не предусмотрено. Если человек заплатит за дом 2500 грн налога, то за сараи он может платить десятки тысяч гривен, исходя из того, что со временем налог на коммерческую недвижимость будет только увеличиваться. Так как там нет льгот никаких, то люди будут просто-напросто банкротиться", - объяснил он.

"Особенно это касается заброшенных объектов недвижимости. Много подобных домов переходит по наследству, люди не могут их ни продать ни подарить, потому что они никому не нужны, а налог начисляется, со временем и штрафные санкции будут. Таким образом, со временем, человек, который проживает в квартире в Киеве и имеет какой-то небольшой сарай, доставшийся по наследству от родителей или от бабушки, может быть обвинен в злостной неуплате налога на недвижимость. Может быть наложен арест на квартиру, которая у него есть, чтобы высчитать все налоги на недвижимость", - добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие украинцы уже получили от налоговой "письма счастья".

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