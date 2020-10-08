Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Соответствующее нововведение предусмотрено в законопроекте №4104 (под авторством премьер-министра Дениса Шмыгаля), говорится в материале OBOZREVATEL. Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

"Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, который размещен на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат налогообложению", – поясняют в Министерстве финансов.

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Недостатков такой методики несколько. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может "забыть" упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).