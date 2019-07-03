Налог за каждый метр квартиры и взлет цен на сигареты: на что придется раскошелиться украинцам

В Украине с 1 июля повысили акцизы на сигареты, ужесточили требования по налогообложению посылок и начали собирать деньги за "лишнюю" недвижимость.

Подробнее о том, когда и какие налоги должны заплатить украинцы с 1 июля – в материале OBOZREVATEL.

Налог на недвижимость

С 1 июля украинцы обязаны заплатить налоги за свою недвижимость, если ее площадь больше "нормы". Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1488 грн.

Налог на недвижимость pixabay.com/

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью от 80 квадратов. Но уменьшить до 50-и – нельзя. Тем же, кто владеет элитной недвижимостью, заплатить придется в разы больше. Так, за квартиру в 300 кв. м и дом в 600 кв. м, помимо самого налога, придется еще внести 25 тыс. грн разовой выплаты. Более того, считать будут не только с "лишних" квадратов, а со всей площади.

Повысили акциз на сигареты

В Украине после 1 июля пачка сигарет подорожает на 2,2 грн. После того, как в магазинах закончится старый запас, курильщикам придется платить за вредную привычку значительно больше.

Так, сигареты дорожают в первую очередь из-за повышения акциза. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

Сигареты в Украине pixabay.com/

В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

Итак, в прошлом году, учитывая указанную зависимость, минимальная цена на пачку сигарет должна была составлять 19,1 грн. В январе акциз повысили до 693,5 грн (13,8 грн с пачки), а с 1 июля увеличат до 756 грн, или до 15,12 грн за пачку.

Таким образом, минимальная цена на данный момент должна составлять около 23 грн, а с 1 июля – 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" можно купить за 19,9 грн.

Новые налоги на посылки

До 1 июля 2019-го если стоимость товара не превышала 150 евро, платить налог на добавленную стоимость было не нужно. Это, уверены в профильном парламентском комитете, создало возможность предприимчивым украинцам заниматься импортом без уплаты НДС.

Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. При этом товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.

Чтобы исправить ситуацию, еще в прошлом году, принимая бюджет на 2019-й, парламентарии рассмотрели две новые нормы. Во-первых, за месяц можно отправлять только три посылки. Во-вторых, если раньше стоимость, при которой не нужно было платить налог, составляла 150 евро, с 1 июля – 100 евро.

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Это якобы позволит урезать заработок всех, кто с помощью почтовых пересылок покупают товар на продажу. Первую норму (о трех посылках) после критики со стороны почтовых операторов пока решили отменить.

Стоит также учитывать, что платить нужно налог не со всей суммы, а только с разницы. К примеру, если заказать в США кроссовки за 170 евро, заплатить НДС нужно будет только с 70 евро. При действующей ставке в 20% сумма налога составит всего лишь 14 евро.

Как пояснили в ГФС, кроме того, если посылка превышает 150 евро и адресована физическому лицу, также придется заплатить 10% пошлины. То есть в случае с посылкой на 170 евро, это 2 евро. То есть конечная стоимость кроссовок составит 186 евро.

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