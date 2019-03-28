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Налог на авто в Украине: в ГФС назвали суммы и условия 

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В Украине поступления от налога на машины увеличились на 26%. Только в феврале владельцы элитных авто заплатили в бюджет 8,8 млн грн. Размер налога составляет 25 тыс. грн в год.

Об этом на официальном сайте информирует Государственная фискальная служба (ГФС). "Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedez-Benz, BMW, Lexus, Audi, Ramge Rover", – говорится в сообщении ведомства.

Всего в 2019-м украинцы заплатили за свои авто налоги в размере 17,8 млн грн. А это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на авто в Украине: в ГФС назвали суммы и условия 

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Украинцы могут вернуть себе налоги с зарплаты: стало известно как

Кто должен платить налог на авто:

  • владельцы легковых авто возрастом до 5 лет и стоимостью более 1,5 млн грн (375 минималок).

Какой размер налога:

  • ежегодно за "элитное авто" необходимо заплатить в бюджет 25 тыс. грн.

Напомним: ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
налогиАвтомобиль
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