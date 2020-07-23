Налог на аренду: сколько придется заплатить украинцам за квартиры

В Украиненалог на квартиры, которые сдаются в аренду, нужно платить с каждого квадратного метра, а не с той площади, которая превышает 60 кв.м, как в случаи с обычным жильем.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказывает риелтор Максим Бабуряк, большинство украинцев сдают жилье нелегально и налог на недвижимость платят с льготой (то есть только за те квадраты, которые превышают площадь в 60 кв.м).

"Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов", – рассказывает Бабуряк.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.