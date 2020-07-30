Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"

В Украине налог на аренду квартир предлагают сократить в два раза – до 9%. С таким предложением выступило несколько нардепов от "Слуги народа" (законопроект №3928).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Документ разработали "слуги народа" Ирина Аллахвердиева и Алексей Ковалев. Документ содержит всего лишь одну норму: вместо 18% взимать с дохода от аренды недвижимости 9%.

Просто так заставить все начать платить налог невозможно, уверен президент Ассоциации экспертов недвижимости Юрий Пита. Владельцы квартир годами не платили и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.

"Собственник, который 10 лет сдает и не платит налоги, его заставить начать платить очень сложно. Почти невозможно. Обольщать себя тем, что рынок прям выйдет из тени, сложно. Но снижение налогов как минимум уменьшит теневой рынок. Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма", – рассказал президент ассоциации в комментарии OBOZREVATEL.

У Юрия Питы также есть свои клиенты, которые сдают квартиры. Всем им он советует либо открыть ФЛП, либо раз в год заполнить в налоговую декларацию и выполнить свое обязательство. Многие, уверяет риелтор, к таким советам прислушиваются.

"Мы не можем контролировать, заплатил человек налог или нет. Но как минимум объяснить, почему нужно платить, должны", – говорит Пита.

В Ассоциации риелторов соглашаются, что львиная доля рынка находится в тени и ситуацию нужно исправлять. Вот только как это сделать – большой вопрос. Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога. А вот дальше проконтролировать, заплатил налог человек или нет, очень сложно. Чтобы проверить, это нужно делать "контрольную закупку", арендовать жилье, жить в нем, исправно платить и через год прийти с проверкой и убедиться, заполнил ли владелец годовую декларацию о доходах и уплатил ли налог.

"Те, кто помоложе, пытаются зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя и платить 5%. Для них это достаточно комфортная сумма налога. А те, кто не хочет открывать ФЛП, это в основном пожилые люди, работают в тени. Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко. На какую сумму снизить налог, вопрос сложный", – добавляет Пита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.