В Украине в 2020-м проведут масштабную пенсионную реформу: кто и как получит по две выплаты

Благодаря новой модели при выходе на заслуженный отдых можно будет получить около миллиона гривен

Украинцы со следующего года будут по-новому копить на пенсии

Украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут делать взнос на личный счет. Эти деньги либо возьмут из уже существующих налогов и взносов, или же заставят платить дополнительно.

Второй пенсионный накопительный счет, как подсчитали в правительстве, позволит к моменту выхода на пенсию получить около миллиона гривен (относительно действующих цен).

О том, к чему приведет новая реформа и сколько смогут получать украинцы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабмин VS Рада: две модели пенсионной реформы

Министр соцполитики Марина Лазебная пришла в Кабмин уже со своими идеями, как внедрить накопительные пенсии, рассказывают OBOZREVATEL источники в Кабмине. Свое видение есть и у профильного парламентского комитета, последний уже успел зарегистрировать соответствующий законопроект.

В результате за ближайшие месяцы "слуги" в парламенте и в правительстве должны договориться о единой модели, совместно ее доработать и убедить Раду поддержать новшество.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7% );

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023 по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

В итоге общая нагрузка на зарплату за первые три года вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Почему без пенсионной реформы не обойтись

Украинские пенсионерыодни из самых бедных в Европе. В рамках пенсионной реформы, которую провели еще в 2017-м, все будущие пенсии урезали на 26%! Львиная доля украинцев зарабатывают в конвертах, налоги не платят. Ко всему это добавился и демографический кризис. Работающих ежегодно становится больше, а число пенсионеров растет.

Такая ситуация привела к тому, что в стране появился целый класс бедных – пенсионеры. Те, кто не смог накопить самостоятельно, не занимался бизнесом и не работает до конца жизни, обречены на мизерные выплаты в пенсионном возрасте. Есть небольшой процент обеспеченных пенсионеров, например, бывших судей или нардепов, но при этом миллионы украинцев на заслуженном отдыхе живут на 2-3 тыс. грн.

Выход из этой ситуации – накопительное пенсионное обеспечение. Такая система уже работает во многих развитых странах и могла бы исправить благосостояние и украинцев. Правда, есть здесь целый ряд "но". Где хранить деньги? Как сделать так, чтобы их не съела инфляция, не разворовал недобросовестный менеджмент? Куда инвестировать собранные накопления в условиях, когда фондового рынка практически не существует?

Прежде чем полноценно запускать накопительный уровень пенсионного обеспечения, "слугам народа" придется найти ответы на каждый из вопросов. А еще взять на себя обязательство собирать и хранить чужие миллиарды.

Глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказывает OBOZREVATEL: "Первая проблема – источник финансирования, но вроде бы мы подходим к тому, что решаем, где мы найдем средства", – пояснила она.

По словам нардепа, вторая проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет перенаправлять пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.

"Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за всех 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек", – пояснила она.

Третьякова сообщила, что в законопроекте, предложенном в декабре 2019 года, роль казначея отводится новому органу – пенсионному казначейству, – который должен быть создан до 2023 года.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что два уже существующих в стране органа могут взять на себя эту роль – Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году.

Сейчас на пенсию украинцы отдают 18,8% зарплаты (часть единого соцвзноса). Собранных денег катастрофически не хватает, дефицит Пенсионного фонда достиг более 170 млрд грн и продолжает расти.

При небольших отчислениях вторая выплата, скорее, может считаться прибавкой к пенсии, а не гарантией безбедной старости. Главный принцип – сколько отложил, столько и получил. И то при условии, что накопительный фонд не рухнет или государство не решит оставить деньги себе (по опыту России, к примеру).

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию",– пояснил Рева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!