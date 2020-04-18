"Нафтогаз" вернет украинцам деньги за "лишнее" голубое топливо: когда и кому

В Украине "Нафтогаз" до начала отопительного сезона предлагал украинцам купить голубое топливо наперед. Теперь же, с учетом теплой зимы, тем, кто воспользовался такой возможностью, будут возвращать деньги за неиспользованное голубое топливо.

"Специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми газоснабжающими компаниями, которые продавали газ в рамках акции. Мы направили средства за неиспользованный ресурс "Газового запаса" на счета газсбытов", – пояснил на своей странице Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Так, с 20-го апреля потребители могут обращаться к своим газоснабжающим компаниям, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.