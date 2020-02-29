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29 февраля • обновлено в 11:55
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"Нафтогаз" грозится отключить газ с 1 марта из-за долгов: где могут отключить отопление

2.7т
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В Украине "Нафтогаз" грозится отключить поставки голубого топлива в ряд предприятий-производителей тепла. В результате в некоторых городах может досрочно закончится отопительный сезон.

Как сообщают в пресс-службе "Нафтогаза", причина возможного отключения – долги за голубое топливо. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

"Нафтогаз" грозится отключить газ с 1 марта из-за долгов: где могут отключить отопление

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Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все "победы" нафтогаза сказываются положительно исключительно на кошельках руководства нафтогаза. Кастрюль опять наепали
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