"Нафтогаз" грозится отключить газ с 1 марта из-за долгов: где могут отключить отопление

В Украине "Нафтогаз" грозится отключить поставки голубого топлива в ряд предприятий-производителей тепла. В результате в некоторых городах может досрочно закончится отопительный сезон.

Как сообщают в пресс-службе "Нафтогаза", причина возможного отключения – долги за голубое топливо. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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