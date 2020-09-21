На заработки из Украины поехали предприниматели, что разорились на карантине – исследование

Среди украинских заробитчан, которые едут в Польшу, заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившихся за время пандемии. Также конкуренцию им начали составлять трудовые мигранты из Беларуси.

Об этом со ссылкой на данные Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщила "Экономическая правда".

"Экономическая ситуация в Украине заставляет ехать на работу в Польшу владельцев малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантина и закрыли свой бизнес. На данный момент они составляют около 15% от украинцев, которые едут на работу на польские заводы и фабрики", – подчеркнули в аналитическом центре.

Заробитчане из Беларуси

В компании также отметили, что в Польшу на работу активно потянулись жители Беларуси после обострения политической ситуации у себя дома.

Это менеджеры и директора компаний, владельцы бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу. Также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси.

"Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3% граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц – количество возросло до 9%. И кроме этого, ждем уже через 1,5 месяца численность белорусов среди наших работников возрастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе", – заявил генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

Чем белорусы отличаются от украинцев

В компании отметили, что более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу.

Белорусские мигранты – представители интеллигенции и менеджеры – сейчас напоминают украинцев в начале 2000-х, когда они еще не понимали миграционные реалии: где и как искать вакансии и можно ли рассчитывать за рубежом на равнозначную работу, как на родине.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные работодатели стали активнее приглашать украинцев на работу. Наибольший спрос на наших соотечественников у нанимателей из Польши, Чехии и Германии.

Эксперты по трудоустройству спрогнозировали, что рынок труда в Украине и мире активизируется уже к осени. За рубежом будут нужны врачи, повара и торговые агенты, а также представители рабочих специальностей.