На Закарпатье пенсионерам роздали "агитационные наборы" с гнилыми фруктами. Фото

Андрей Довгань Личные финансы 04:20, 4.07.2020

На Закарпатье один из кандидатов в депутаты на местных выборах раздавал пенсионерам продуктовые наборы с испорченными апельсинами.

Пожилая женщина, которая получила один из таких "подарков", сначала даже не могла понять, что за "фрукт" оказался рядом с дареной овсянкой и сахаром. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

"Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось – гнилой апельсин. Это раздавали в качестве материальной помощи пенсионерам. Самый нелепый подкуп избирателей, который мне приходилось видеть" , – написал Глагола.

Испорченный апельсин в продуктовом наборе
Telegram Виталия Глаголы
Испорченный апельсин в продуктовом наборе
Telegram Виталия Глаголы
Испорченный апельсин в продуктовом наборе
Telegram Виталия Глаголы

Как сообщал OBOZREVATEL, в восточных областях Украины политики от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" от своего имени раздают "агитационные продуктовые наборы" – купленные за деньги бюджета.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадала девушка. Видео

Каждой твари по паре: классную компанию Зеленский привел во власть

Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон

США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины, – экс-посол

Жертвы от пьяных за рулем теперь на совести Зеленского