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23 марта • обновлено в 21:28
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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

На счетах ноль. Чем платить зарплату? Мистер Фикс, у нас есть план?

8.7т

Вопрос. Пока больше риторический. Потому, что на повестке другие, ещё более важные вопросы. У меня в френдах и фолловерах есть люди, которые сегодня представляют власть. Многих я знаю лично. Никого не хочу персонально тегать. Надеюсь, они и так прочитают. Карантин. Это ведь, скорее всего, не на месяц. Многие компании не работают, люди дома. У нас таких компаний несколько. 1000 человек работающих. Ну хорошо, мы месяц продержимся. Два продержимся. Три, не знаю. Будем сохранять людей, платить им зарплату до последнего. Обнулим счета. А дальше что. А как быть тем, у кого уже ноль на счетах. Выручки-то ведь нет. И все эти отсрочки-пересрочки процентов и коммуналки, это всё из другой оперы. Мистер Фикс, у нас есть план?

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
Источник
Источник: Facebook Александра Деркача
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Alex Alex
Alex Alex
Если мы не посеемся то пипец полный, слава богу запас прочности есть небольшой, все сеется
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2
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Непререкаемый авторитет
Непререкаемый авторитет
Alex Alex, ты свои сексуальные особенности всем то не озвучивай!
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0
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Непререкаемый авторитет
Непререкаемый авторитет
Выход только один: на коленях ползти к России и Путину.
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3
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