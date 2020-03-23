Вопрос. Пока больше риторический. Потому, что на повестке другие, ещё более важные вопросы. У меня в френдах и фолловерах есть люди, которые сегодня представляют власть. Многих я знаю лично. Никого не хочу персонально тегать. Надеюсь, они и так прочитают. Карантин. Это ведь, скорее всего, не на месяц. Многие компании не работают, люди дома. У нас таких компаний несколько. 1000 человек работающих. Ну хорошо, мы месяц продержимся. Два продержимся. Три, не знаю. Будем сохранять людей, платить им зарплату до последнего. Обнулим счета. А дальше что. А как быть тем, у кого уже ноль на счетах. Выручки-то ведь нет. И все эти отсрочки-пересрочки процентов и коммуналки, это всё из другой оперы. Мистер Фикс, у нас есть план?

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