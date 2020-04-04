Боевики "ДНР", вместе с российскими войсками разрушившие множество домов при захвате Дебальцевого, за пять лет так и не смогли их отремонтировать.

В 2019 году году выяснилось, что выделенные на ремонт разбитых домов деньги и материалы разворовали. А в этом году ремонтные работы и вовсе остановлены – денег больше нет. Об этом открыто говорят даже подконтрольные боевикам СМИ, обратил внимание блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Разрушения на Донбассе

Теперь многоквартирные дома стоят брошенными. А так называемые местные "власти" прямо заявляют, что "не будут ни на кого надеяться" и станут восстанавливать их своими силами.

"Стоп, подождите, какие "восстанавливать своими силами"? А как же помощь "великой братской России"? Я же отлично помню, как с 2014 года россияне постоянно заявляли, что они не бросят Донбасс в беде, что они будут помогать своим русскоязычным соотечественникам, спасать русскоязычное население, возрождать и восстанавливать Донбасс", – сказал Казанский.

В доказательство он показал публикацию российских СМИ от 18 февраля 2015 года (в день захвата города), в которой глава Госдумы РФ Сергей Нарышкин обещал помогать и восстанавливать Донбасс.

"Братская Россия" в 2015 году обещала все восстановить Денис Казанский

Спустя же 5 лет оказывается, что жителям Донбасса нужно рассчитывать только на свои силы.

"Вот в этом вся суть "русского мира" – разрушить, развалить и бросить на произвол судьбы. Везде, куда бы не пришли "русские освободители", будь то Молдова, Грузия или Украина. При чем, в ходе захвата были потрачены колоссальные ресурсы, было множество погибших с обеих сторон и среди мирных жителей. И ради чего? Ради того, чтобы разрушить и бросить", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "министром промышленности" так называемой "ДНР" стал бывший украинский чиновник Владимир Рущак, на которого в 2015 году открыли уголовное производство за коррупцию и который бежал от тюрьмы в ОРДЛО.

Бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, перемещенный СБУ на подконтрольную Киеву территорию, может избежать заключения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!