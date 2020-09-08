На оккупированном Донбассе 500 тысяч человек получают украинскую пенсию, – Резников

На оккупированной территории Донбасса живут 500 тысяч человек со статусом переселенцев, которые получают украинскую пенсию.

Об этом заявил в интервью "Фактам" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, эти люди были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, но на самом деле не покидали своего места жительства.

"Понимаю, что им негде жить здесь, что кто-то никогда не покинет свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников. Мои друзья, ваши коллеги из Донецка и Луганска, говорят о мамах и бабушках: "Она никогда не переедет". Так что эта категория в действительности не является ВПЛ. Юридически – так, практически же – нет. Мы закрываем на это глаза", – пояснил Резников.

По его словам, он согласен, что "государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были".

"Это абсолютно нормальный подход. Но я сейчас вынужден исходить из обстоятельств, которые есть, и вынужден их приоритизировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", – добавил министр.

"Я хотел бы подчеркнуть, что не все из этих полутора миллионов внутренне перемещенных лиц (к сожалению, так их называет закон, но мы всегда между собой искренне говорим – "вынужденно перемещенные", ведь люди были вынуждены бежать от этой войны) на самом деле являются перемещенными. Точно знаю, что около половины миллиона, смотрим в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры", – сказал он.

Вице–премьер подчеркнул, что "ни в коем случае" не осуждает их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в ОРДЛО людям перестали выплачивать пенсии за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.