На карантине украинцы стали больше тратить на алкоголь и наркотики – Госстат

Во время карантина украинские семьи "урезали" свои траты на 10% или на 84 млрд гривен. В то же время возросла доля денег, отданных за алкоголь, сигареты и наркотики.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за 2 квартал 2020 года. В частности, на продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 42,9% трат домохозяйств, или 278,6 млрд гривен. В общей "корзине" это почти на 3% больше, чем за январь-март 2020 года.

Также украинцы тогда стали больше покупать алкоголя, сигарет и наркотиков – доля трат на них выросла с 7,1% против 7,5% (хотя в абсолютных цифрах сумма снизилась с 52 млрд грн до 48,9 млрд грн).

А еще статистика показала падение сумм, отданных за жилье, коммунальные услуги и другие виды топлива (доля упала с 13,9% против 16,3%). Всего за нее отдали 90,6 млрд гривен, что почти на 30 млрд грн меньше, чем в предыдущем квартале.

Выросла доля трат на здравоохранение 6,3% против 6%. В то же время в абсолютном измерении сумма уменьшилась с 44,2 млрд грн до 40,7 млрд грн.

В общем, расходы уменьшились на 84 млрд грн, если в первом квартале 2020 года речь шла о 733,3 млрд грн, то во время карантина сумма уменьшилась до 649,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началу 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на некоторые виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.

С 22 сентября в регионах Украины, вошедших в "красных" карантинных зон, установлены новые ограничения.