На карантин не закрывались: Разумков передал управление ломбардами своей помощнице

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с начала года его семья не владеет ломбардами, однако не уточнил, что сейчас их директором является его помощница Юлия Овдий.

Как сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews", на этот вопрос глава парламента ответил в ходе итоговой пресс-конференции в понедельник, 20 июля.

По словам Разумкова, он не имел своих интересов, когда разрешили работу ломбардов в Украине во время карантина.

Однако в базе данных Youcontrol и на сайте Министерства юстиции указано, что ломбардами "Про100Кредит" управляет помощница Разумкова на общественных началах Юлия Овдий.

"Поэтому вопрос лоббизма Дмитрия Разумкова в работе ломбардов в условиях карантина всё ещё актуален", – отметили журналисты.

Источник - Telegram-канал "PavlovskyNews"

Источник - Telegram-канал "PavlovskyNews"

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением Разумкова, который лично в этом заинтересован.